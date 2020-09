26-09-2020, 112Groningen & info bron www.ga-online.de

Groningse traumahelikopter ingezet: Vrouw(37) en kind(11) overleden (Update)

Groningen - Een vrouw(37) uit Elisabethfehn is vrijdagavond bij een ernstig auto-ongeluk om het leven gekomen. Het ongelukg vond plaats op de Langholter Weg in Ramsloh (gemeente Saterland), net achter Idafehn-Süd / Ostrhauderfehn.

Naast de vrouw zaten er nog een 32-jarige vrouw en zes kinderen in de auto. De bestuurster en bijrijdster zijn de moeders van de jongens en meisjes die tussen de twee en dertien jaar oud zijn. De 32-jarige en alle kinderen verkeren in levensgevaar.

Naast tal van hulpdiensten zijn vier reddingshelikopters ingezet , waaronder de Lifeliner 4 (foto landing bij het UMCG) om de vier zwaargewonden naar ziekenhuizen in Bremen, Meppen, Groningen(UMCG) en Oldenburg te vliegen. Nog drie zouden naar omliggende ziekenhuizen zijn overgebracht.

Bron en foto ongeval

Update zaterdag 26-09-20:

Een 37-jarige vrouw en een jongen(11) kwamen om bij het ernstig verkeersongeval nabij Saterland. Vijf kinderen en een andere volwassene waren in levensgevaar.



Het voertuig had een ongeval bij Saterland, ongeveer 40 kilometer ten oosten van de Nedersaksen-Nederlandse grens. De politie zei dat hij om onbekende redenen een boom op een rechte lijn raakte.



De chauffeuse stierf op de plaats van het ongeval. Een elfjarige jongen stierf zaterdagochtend in het UMCG.

Video van nonstopnews.de



Bron en meer foto`s

Foto gallerij