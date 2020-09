26-09-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Geweld tegen hulpverleners: beledigd en bedreigd tijdens hulpverlening

Groningen - De politie heeft vrijdagavond twee mannen aangehouden bij een hulpverlening in het Dinkelpark in de Rivierenbuurt in Groningen.

Omstreeks kwart over tien 's avonds kwam er bij de meldkamer een melding binnen van een incident in het Dinkelpark. Bij een bankje langs de vijver zou een man op de grond liggen. De politie en de ambulancedienst werden door de meldkamer ter plaatse gestuurd om medische hulp te verlenen bij het incident.





Politieagenten kwamen ter plaatse, maar in plaats van hulp te kunnen verlenen, werd de politie door omstanders weggehouden bij het slachtoffer. Hierbij werden de agenten bedreigd en beledigd door de omstanders, aldus voorlichter politie Bert Sietzema. Ook het inmiddels gearriveerde ambulancepersoneel werd door de omstanders belaagd en bedreigd. Het ambulancepersoneel, dat met het slachtoffer bezig was, werd meerdere keren weggeduwd door de omstanders.





Meerdere politie-eenheden moesten eraan te pas komen om de lastige omstanders op afstand te houden. Uiteindelijk werden twee omstanders door de politie aangehouden vanwege het bedreigen en beledigen van politieagenten en het hinderen van het ambulancepersoneel bij een hulpverlening.



De twee aangehouden omstanders zijn een 32-jarige man uit Groningen en een 40- jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zitten momenteel nog vast voor verhoor.



Het slachtoffer was een 40-jarige man uit Groningen. Na een medische controle in de ambulance kon het slachtoffer op eigen kracht naar huis.

