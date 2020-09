26-09-2020, 112Groningen

Brand bij `De Dreef` in Valthermond geblust

Valthermond - Aan De Dreef in Valthermond stond zaterdagmorgen om 09:05 uur een grote bult in brand. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De Veiligheidsregio Drenthe had een NL-Alert verstuurd met de waarschuwing om ramen en deuren gesloten te houden, later werd die weer ingetrokken. De bult werd uit elkaar getrokken om goed te kunnen blussen. De oorzaak is niet bekend. Inmiddels is de brand uit. Tweet