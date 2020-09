26-09-2020, Facebook team verkeer & foto

Nep burgerauto politie in Veendam bekeurd

Veendam - Een agent van team verkeer zag tijdens de surveillance in de videoauto deze "onopvallende" auto rijden in Veendam. Deze kwam hem niet bekend voor als zijnde een politievoertuig en vervolgens de auto staande gehouden.

De bestuurder gaf aan niet te weten dat de blauwe flitsers aan stonden en dat hij ze alleen gebruikt voor autoshows. De bestuurder is een preoces verbaal aangezegd voor het voeren van de blauwe flitsers en deze zijn dan ook in beslag genomen door de politie.