26-09-2020

Politiehelikopter vliegt meerdere rondes boven Musselkanaal (update)

Musselkanaal - De politiehelikopter, PH-PXX, van de Landelijke Eenheid heeft zaterdagmiddag enige tijd boven de provincie Groningen gevlogen.

Omstreeks tien voor vijf naderde de politiehelikopter Musselkanaal. Vervolgens werden er meerdere rondes gevlogen boven de plaats. De politiehelikopter kwam vanaf Amsterdam richting onze provincie gevlogen.





De reden waarom de politiehelikopter boven Musselkanaal vloog is momenteel nog onbekend. Rond twintig over vijf maakte de helikopter zijn laatste rondje boven Musselkanaal om vervolgens terug te keren richting de standplaats op Schiphol.













Update: Vermoedelijk vloog de politiehelikopter boven Musselkanaal in verband met een melding van een verdachte situatie. Via een burgernet melding werden mensen verzocht uit te kijken naar een groene Opel Astra waarvan het kenteken begint met XD-. Omstreeks tien over vijf werd de burgernet melding afgesloten, het voertuig werd uiteindelijk niet meer aangetroffen.