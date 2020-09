26-09-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Elzenlaan afgesloten wegens mogelijke gaslekkage in woning

Groningen - Hulpverleners hebben zaterdag aan het einde van de middag de Elzenlaan in de wijk Selwerd afgesloten vanwege een mogelijke aardgaslekkage in een woning.