26-09-2020, Patrick Wind & Maikel Basstra - 112Groningen.nl

Ernstig gewonde bij verkeersongeval in Hoogezand (Video)

Hoogezand - Bij een ernstig verkeersongeval op de Industrieweg in Hoogezand is zaterdagavond zeker één persoon gewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks kwart voor zeven. Door nog onbekende oorzaak kwamen twee personenauto's met elkaar in botsing. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan de gewonde slachtoffers.

Ook kwam het Mobiel Medisch Team, MMT, met spoed ter plaatse om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulancepersoneel. Brandweerlieden wisten met behulp van speciaal redgereedschap zeker één persoon uit zijn of haar benarde positie weten te bevrijden.

Voor zover bekend is zeker één persoon werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Het is momenteel nog onbekend hoeveel gewonden er bij het ongeval zijn gevallen.

Politieagenten van Team Verkeer kwamen ter plekke om uitvoerig onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. De Industrieweg in Hoogezand was door het ongeval enige tijd afgesloten. De zwaar beschadigde auto's moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept.