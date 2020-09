26-09-2020, 112Groningen.nl & DVHN

Grote zedenzaak rond eigenaar dansschool in Groningen

Groningen - De 37-jarige eigenaar en oprichter van Groningen Dance Center in de stad Groningen is aangehouden op verdenking van misbruik. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zaterdagavond.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat er elf aangiftes zijn. "Op één na zijn alle aangevers minderjarig.’‘





De man is op 8 september opgepakt. De rechtbank besloot donderdag dat de verdachte in elk geval voor 90 dagen wordt vastgehouden. ,,Het onderzoek is nog in volle gang’‘, zegt de OM-woordvoerder. Hij wil niet ingaan op de aard van het misbruik en ook niet of politie en OM rekening houden met meer aangiftes.





Docenten van de grote streetdance school sluiten niet uit dat de man, die de school in 2004 oprichtte, meer slachtoffers heeft gemaakt. In een brief aan de leden van de dansschool en hun ouders roepen danslerares Eurnalis Sambo (‘Oesje’) en het bestuur van de stichting Groningen Dance School mogelijke slachtoffers en getuigen van misstanden op zich te melden bij de politie.