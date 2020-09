26-09-2020, 112Groningen.nl

Intensieve zoektocht naar vermiste jongen leidt tot aanhouding van 25-jarige man

Musselkanaal - Naar aanleiding van een melding van een urgente vermissing van een minderjarige jongen uit Musselkanaal, heeft de politie vanmiddag vanaf half drie intensief naar de vermiste jongen gezocht.

Daarbij heeft de politie onder andere gebruik gemaakt van een burgernet melding, een politiehelikopter en de inzet van veel politiemensen die naar hem uitkeken en trachtten op te sporen.





Rond kwart over vijf vanmiddag heeft de politie een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats kunnen aanhouden en is de vermiste jongen aangetroffen. De man wordt onttrekking aan het ouderlijk gezag verweten. De 25-jarige man zit momenteel vast en zal zondag worden verhoord door de recherche.