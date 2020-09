27-09-2020, 112Groningen

Fietser geschept door automobilist op beruchte kruising

Haren - Bij een verkeersongeval op de Esserweg tussen Groningen en Haren is zondagmorgen één persoon gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde omstreeks tien voor tien op de fietsoversteekplaats. Door nog onbekende oorzaak kwamen een fietser en een automobilist met elkaar in botsing. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten ter plaatse waren.





De gewonde fietser werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd op zijn verwondingen. Even later is de fietser met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.





Verkeersanalisten, van de afdeling Team Verkeer van de politie, deden ter plekke onderzoek naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak.





Het is zeker niet de eerste keer dat het op deze fietsoversteekplaats mis gaat. De afgelopen jaren is het al tientallen keren misgegaan. Wekelijks ziet een buurtbewoner dat het hier bijna mis dreigt te gaan. Automobilisten moeten voorrang verlenen aan de fietsers die van links en rechts komen. Omdat de kruising onoverzichtelijk is en omdat er veel bosjes voor staan, gaat het hier vaak fout.