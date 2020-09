27-09-2020, 112Groningen.nl & Tweet Hoofdagent P. Noeken

Automobilist belandt in voortuin na aanrijding in Marum

Marum - Een automobilist is zondagmiddig na een aanrijding met zijn voertuig in een voortuin van een woning belandt in Marum. Een voorrangsfout was de oorzaak.

Het tweezijdige ongeval vond plaats op de kruising Kerklaan met de Westerhoflaan in Marum. Door een botsing met een andere auto raakte de bestuurder van de weg af en kwam tot stilstand in de voortuin van een woning.

Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde personenauto's afgesleept. De politie noteerde de gegevens van de betrokkenen en maakte rapport op van het ongeval. De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 12Groningen App, excuus voor het ongemak.