Strengere coronamaatregelen in Groningen vanaf vandaag van kracht

Groningen - In de provincie Groningen zijn vanaf vanavond,zondag 27 september, 18.00 uur strengere coronamaatregelen van kracht. De maatregelen werden afgelopen vrijdag aangekondigd door premier Mark Rutte.

Rutte maakte in een persconferentie bekend dat acht regio’s, waaronder Groningen, het predicaat ‘zorgelijk’ krijgen. Dit betekent dat vanaf zondag 18.00 uur er een sluitingstijd geldt voor de horeca. Kroegen en cafés mogen vanaf middernacht geen nieuwe klanten meer binnen laten. De zaalverlichting moet vanaf dit tijdstip ook aan en de muziek moet uit.





Om 01.00 uur moet iedereen de etablissementen verlaten hebben. Voorts geldt dat er geen bijeenkomsten meer mogen worden gehouden van meer dan vijftig personen. Grotere bijeenkomsten moeten vooraf gemeld worden. Uitzonderingen zijn gelegenheden waar doorstroom is, zoals winkels, horecagelegenheden en religieuze bijeenkomsten.





Burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen, en tevens voorzitter van de veiligheidsregio, maakte in een aansluitende persconferentie vrijdag bekend dat er bovenop deze regels geen aanvullende regionale maatregelen worden genomen.





Wel drukte hij inwoners op het hart om zich te houden aan de basisregels waarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe moet worden geroepen. De afgelopen weken is het aantal besmettingen in de veiligheidsregio fors toegenomen. Met name in de gemeente Groningen lopen de aantallen flink op.