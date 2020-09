27-09-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Aangehouden dansschool eigenaar (37) blijkt broer van 'coke-agent'

Groningen - De 37-jarige dansschool eigenaar, Khalid A., die eerder deze maand werd opgepakt vanwege seksueel misbruik van minderjarigen, blijkt de broer te zijn van de politieagent Abdel A. (30) in wiens auto afgelopen juni een kilo coke werd aangetroffen.

Een advocaat laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat beide zaken los van elkaar staan. De 30-jarige politieagent Abdel A. werd op Pinkstermaandag gearresteerd. In zijn auto werd toen een kilo coke aangetroffen.





Anderhalve week geleden vond er een zitting plaats op de rechtbank in Assen. Daar werd duidelijk dat op de telefoon van de politieman kinder- en dierenporno was aangetroffen. Tegen de ex-politieagent, die inmiddels ontslagen is, loopt nog een onderzoek. Hij werd in eerste instantie verdacht van witwassen en hypotheekfraude. De coke werd bij toeval ontdekt.













Zijn broer, die sinds 2004 eigenaar en oprichter is van Groningen Dance Center, werd op 8 september opgepakt. Tegen hem zijn elf aangiftes gedaan van seksueel misbruik. Tien van de personen die aangifte gedaan hebben zijn minderjarig. De man speelt ook een rol in het onderzoek naar zijn broer.





De dansschoolhouder heeft namelijk gezegd dat de coke die in de auto gevonden is, van hem was. Hij verklaarde dat hij de auto geleend had en per ongeluk de coke had laten liggen. Het Openbaar Ministerie gelooft dat verhaal niet en probeert met een sporenonderzoek duidelijkheid te krijgen.









Het bestuur en een danslerares van de dansschool hebben in een brief aan de leden laten weten dat de activiteiten op de dansschool gewoon doorgaan. In de brief worden leden en hun ouders ook opgeroepen om eventuele misstanden, die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, te melden bij de politie.