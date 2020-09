28-09-2020, Martin Nuver 112Gr. & Raymond Meter

Grip1: Gaslek in Haren gedicht (Video)

Haren - Maandagochtend is de Sint Nicolaasschool ontruimd aan de Westerse Drift in Haren vanwege een gaslek.

Rond 08:30 uur werd de brandweer van Haren opgeroepen voor een aardgaslekkage aan de Westerse Drift in Haren. Bij aankomst heeft de brandweer een meting uitgevoerd, bij die meting werd gas waargenomen.





Volgens de brandweer komt er gas vrij uit meerdere rioolputten. Vanwege deze uitstroom van gas is daarom een nabij gelegen school ontruimd. Om de coördinatie tussen de ter plaatse gekomen hulpdiensten te verbeteren heeft de brandweer opgeschaald naar GRIP1.

Monteurs van Enexis zijn nu ter plaatse om de lekkage te dichten.





Door adequaat handelen van de bhv was de school in Haren snel ontruimd. Alle 430 kinderen zijn tijdelijk opgevangen in de nabijgelegen kerk. De kinderen maken het goed en zijn inmiddels opgehaald door hun ouders of verzorgers. Zij hebben een extra vrije dag.

Update: In Haren is de gasleiding afgesloten. Wij gaan nog een laatste meting uitvoeren en dragen daarna het incident over aan Enexis. Voor meer informatie over de reparatie van de gasleiding kijk op: https://t.co/2kXmNCPAaJ zegt de brandweer op Twitter.

Oogtv video 17:30

Video & tweet