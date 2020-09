28-09-2020, Facebook Ommelanden Midden Politie

Getuigen oproep: Automobilist gezocht

Siddeburen - Op zaterdagochtend 26 september 2020 omstreeks 05.45 uur, is de bestuurder van een grote donkere pick-up op de kruising Hoofdweg - Eideweg in Siddeburen uit de bocht geraakt en heeft daarbij schade veroorzaakt in twee tuinen.