28-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

53 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen

Groningen - Het aantal besmettingen met het coronavirus is sinds zondagochtend gestegen met 53. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die maandagmiddag naar buiten werden gebracht.

In de rest van de provincie werden 33 nieuwe infecties vastgesteld. Na de gemeente Groningen werden de meeste infecties gevonden in de gemeente Westerkwartier (13). Ook werden besmettingen gevonden in de gemeentes Het Hogeland (3), Westerwolde (2), Oldambt (6), Pekela (1), Stadskanaal (4) en Loppersum (2).Zegt Oogtv.nl

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er 1632 besmettingen aangetroffen bij inwoners van de provincie Groningen, 1007 daarvan onder inwoners van de gemeente Groningen.