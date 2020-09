28-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Horeca om 22:00 uur dicht, geen publiek bij sport, 30 personen in publieke ruimtes

Groningen - De horeca in Nederland moet om 22.00 uur de deuren sluiten. Dat is een van de nieuwe maatregelen die het kabinet maandagavond bekend zou gaan maken. Meldt Oogtv