28-09-2020

Vrachtwagen komt vast in berm bij N366

Ter Apelkanaal - Maandagmiddag rond 13:30 uur is een vrachtwagen combinatie in de berm naast de N366 terechtgekomen. Daardoor kwam de combinatie vast te staan.

Groot materiaal moest er aan te pas komen om het gevaarte weer de weg op te trekken. De N366 is plaatselijk volledig gestremd vanwege de bergingswerkzaamheden. Hoelang dat big duurt is nog onbekend.