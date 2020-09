28-09-2020, Bron: OogTV.nl

Aangescherpte Corona-maatregelen bekend gemaakt

Landelijk - Het kabinet heeft maandagavond tijdens een persconferentie extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Het gaat om maatregelen die hard ingrijpen in ons leven.

“Het belangrijkste nieuws is dit”, vertelt premier Mark Rutte (VVD). “Vanaf morgen 29 september 18.00 uur gelden er landelijk strengere maatregelen. In alle openheid, dat wat afgelopen vrijdag nog niet nodig leek, blijkt nu toch te moeten. Het is een voortschrijdend inzicht. Het aantal besmettingen loopt zo snel op dat we op dit moment achter het virus aanlopen. We moeten nu doorpakken om weer voor het virus uit te komen.”





“Dweilen met de kraan open”

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid: “Alles wat we doen, doen we om de kwetsbaarste mensen in onze samenleving te beschermen en om het uitvoeren van reguliere zorg in de ziekenhuizen mogelijk te houden. We steunen de economie en de maatschappij het beste als we de tweede golf breken. Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat dit ons lukt, dat we dit kunnen. De laatste maanden zien we een andere beweging: de treinen worden veel voller, de wegen worden drukker en er wordt minder thuisgewerkt. Mensen met klachten blijven niet altijd thuis. Je komt dan in een situatie dat het dweilen is met de kraan open.”





1 op de 170 mensen is op dit moment besmettelijk

De Jonge noemt de maatregelen die nu genomen moeten worden zuur voor iedereen. “Het virus is bezig met een gevaarlijke opmars. Van alle 170 mensen die je op dit moment tegen komt is er 1 die ziek is. Over een week verwachten we 5.000 besmettingen per dag. Ondanks de maatregelen die we vandaag nemen zullen we zien dat de cijfers de komende weken oplopen. We verwachten in oktober dat er ruim 400 mensen op de Intensive Care liggen. We verwachten dat de maatregelen over een aantal weken effect hebben. Over drie weken komen we op een T-splitsing. We nemen dan een besluit of we naar nog strengere regels moeten of dat we naar meer regionale maatregelen kunnen omdat de cijfers positief gekeerd zijn.





“Werk thuis”

Een belangrijke maatregel die genomen wordt is het thuiswerken. “Thuiswerken moet, tenzij het niet anders kan”, zegt Rutte. “De afgelopen weken zien we dat het te druk geworden is op de werkplekken. Neem je verantwoordelijkheid. Er is momenteel geen ruimte voor bedrijfsuitjes. Bij een mogelijke besmetting op een werkplek kunnen we beslissen dat een locatie voor 14 dagen dichtgaat.





Groepsgrootte

Andere regels hebben te maken met de groepsgrootte. “Voor evenementen in de openlucht geldt dat er maximaal 40 mensen samen mogen komen. Voor binnen geldt een maximum van 30. Gezelschappen mogen niet groter zijn dan 4, behalve als je huishouden uit meer personen bestaat. Dus als je met vrienden een drankje wilt drinken op een terras dan mag je maximaal drie vrienden meenemen naar een terras waar in totaal 40 personen kunnen zitten. Zit je binnen dan zitten daar maximaal 30 personen. Thuis mag je niet meer dan 3 gasten ontvangen.”





Strenge regels voor horeca en sport

Een ander maatregelenpakket is er één voor de horeca. “In de meeste etablissementen worden de regels goed gehanteerd. Toch zien we dat het aantal clusters toe neemt. Daarom hebben we besloten dat mensen tot 21.00 uur naar binnen mogen en dat horecazaken om 22.00 uur moeten sluiten.” Ook voor de sport gaan strengere regels gelden. “Ook hier zijn extra maatregelen nodig om het virus terug te dringen. Spelers en toeschouwers zorgen voor veel reisbewegingen en contactmomenten. Daarom hebben we besloten dat er de komende drie weken geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden. Sportkantines blijven dicht.”





Beperk reisbewegingen

Het kabinet wil dat mensen de komende weken hun reisbewegingen beperken. “Ga niet voor de gezelligheid in de bus en de trein naar de stad om te winkelen. Ga niet met het hele gezin naar de supermarkt. Winkelen doe je als het praktisch noodzakelijk is.” Eenzelfde advies geldt voor de komende herfstvakantie. “Het is prima als je naar je stacaravan gaat, maar blijf dan daar. Ga niet heen en weer rijden.”