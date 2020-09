29-09-2020, Ambulancezorg Groningen , bron

Pilot psycholance in Groningen van start

Groningen - Vanaf 1 oktober 2020 gaat de pilot psycholance van start in de provincie Groningen. De bestuurders van Lentis en Ambulancezorg Groningen tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

De psycholance is voor Groningen een vernieuwende vorm van vervoer en is volledig ingericht voor het vervoer van personen met verward gedrag. Tot nu toe werd dit vervoer uitgevoerd door de politie Noord-Nederland. De psycholance is een prikkelarme ambulance en zal een jaar lang, zeven dagen per week van 10.00 tot 22.00 uur in de provincie Groningen rijden. De psycholance wordt ingezet via de meldkamer Noord-Nederland en is bemenst door een huisartsenchauffeur en een GGZ-verpleegkundige die meerjarige ervaring heeft op de crisisdienst bij Lentis.

Naast hun reguliere werk als huisartsenchauffeur of als GGZ-verpleegkundige in een GGZ-instelling, werken ze gemiddeld één dienst per week op de psycholance. Er zijn in totaal acht GGZ-verpleegkundigen en evenveel huisartsenchauffeurs die vanaf komende week op de Groningse psycholance rijden.

De pilot is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen Lentis, Politie Noord-Nederland, Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland en Ambulancezorg Groningen. Het doel van de pilot is het passend en humaan vervoeren van personen met verward gedrag om deze personen sneller te voorzien van de juiste zorg. De inzet van een psycholance is niet uniek in Nederland. Verschillende ambulance organisaties rijden al met een psycholance. UMCG Ambulancezorg – waarmee ook een nauwe samenwerking is in deze pilot – rijdt in Drenthe sinds 2017 met een psycholance en ervaart veel voordelen van de psycholance. Na de pilot wordt geëvalueerd of de psycholance in Groningen van toegevoegde waarde is.

