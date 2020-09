29-09-2020, Dvhn.nl bron Live Blog & 112Groningen

Verdachte Ergün S. van bioscoopmoorden in Groningen staat voor de rechter

Groningen - Ergün S., de man die wordt verdacht van de dubbele moord op het schoonmakersechtpaar in bioscoop Pathé Groningen, die staat dinsdag voor de rechter.

De zaterdagochtend destijds omstreeks 09:20 uur kreeg de politie een melding dat er twee lichamen waren gevonden in de Pathé bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in de stad. De politie kwam met veel eenheden ter plaatse en omsingelden het pand. Hij was weg. Later werd hij aangehouden nabij het Hoendiep.

