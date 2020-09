Je reinigt je mondkapje het beste door het te wassen op 60 graden. Van stomen, strijken of een paar dagen wegleggen zijn de resultaten niet onderzocht.

Ook met een mondkapje op, nies je het beste in je elleboog. Vervang daarna het mondkapje zo snel mogelijk. Het is sowieso handig om er altijd minimaal twee bij je te hebben. Was je herbruikbare mondkapje thuis op 60 graden. Ben je echt verkouden en moet je veel niezen? Blijf dan thuis.