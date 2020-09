29-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

GGD-arts zag verdachte drie weken voor bioscoopmoorden

Groningen - Ergün S., de man die ervan wordt verdacht dat hij op 26 oktober vorig jaar een echtpaar vermoorde in de Pathé-bioscoop aan het Zuiderdiep, is drie weken voor het incident gezien door een GGD-arts. Meldt Oogtv.nl

Dat werd dinsdag bekend tijdens de rechtszaak tegen S. De arts bepaalde toen dat er geen reden was om de man op te nemen, terwijl de man met een auto een kartbaan was binnengereden.

Sinds september vorig jaar liep in Rotterdam al een procedure om S. gedwongen op te nemen. Ook de broer en de zus van de verdachte hadden instanties gecontacteerd, omdat ze zich ernstig zorgen maakten over het welzijn van S.

De verdachte was een langere periode onder invloed van waanideeën. Zo dacht hij dat zijn dochtertje was ontvoerd door elitetroepen naar de Noordpool en had hij telepathisch contact met haar. Hij zou eerder in de bioscoop zijn geweest om in het toilet een superheldenpak te maken. Het incident op de kartbaan zou gebeurd zijn, omdat S. ervan overtuigd was dat zijn dochter hier werd vastgehouden door ‘elitetroepen’.

De 33-jarige Ergün S. zou zaterdagmorgen 26 oktober bioscoop Pathé zijn binnen gelopen en het stel hebben vermoord. Zondag 27 oktober werd S. bij een benzinestation opgepakt. Daarbij werd hij neergeschoten door de politie.

Tv Noord meldt over deze zaak het volgende

Update: Ergün S. is volgens deskundigen ontoerekeningsvatbaa.