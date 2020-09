29-09-2020, Politie noord Drenthe Facebook, bron

Stadjer(35) aangehouden voor mishandeling bij zwemplas

Gasselte - De politie heeft maandag een 35-jarige man aangehouden op verdenking van een mishandeling bij ’t Nije Hemelriek.

In augustus werd bij de recreatieplas nabij Gasselte een 21-jarige Assenaar mishandeld. De recherche kwam de verdachte uit Groningen op het spoor dankzij onder andere tips en vervolgonderzoek. De verdachte is ingesloten en wordt verhoord. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van één verdachte.





Bij het ophelderen van incidenten zoals bijvoorbeeld deze mishandeling, zijn getuigen van groot belang zegt de politie. Aan mensen die tips hebben over misdrijven wordt altijd beroep gedaan om zich te melden.

Dat kan rechtstreeks via 0900-8844. Als iemand anoniem een melding wil doen kan dat via Stichting Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.