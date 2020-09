29-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Veiligheidsregio zoekt naar ruimte binnen coronamaatregelen

Groningen - Voor zes uur vanavond moet er een nieuwe noodverordening op tafel liggen voor de Veiligheidsregio Groningen. Ruimte voor uitzonderingen op de regels worden dinsdag besproken.

Gemeentewoordvoerder Hans Coenraads laat weten dat op dit moment wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor ontheffingen. Ruimtes waar de mogelijkheid is om bijvoorbeeld op te delen in meerdere compartimenten, of de gebruikers zeer sterk te spreiden, komen mogelijk in aanmerking. Zegt Oogtv dinsdagmiddag.

Maandagavond liet burgemeester Koen Schuiling weten dat hij mogelijkheden ziet om locaties als het Forum Groningen een uitzondering op de maatregelen te bieden. Volgens Schuiling komen mogelijk ook horecagelegenheden in aanmerking voor een uitzondering op de regels als het gaat om bezoekersaantallen.t Coenraads.

Tweets