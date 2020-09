29-09-2020, politie.nl, bron

Onderzoek naar illegale handel in professioneel vuurwerk

Noord-Nederland - In een onderzoek naar de verkoop van professioneel vuurwerk aan particuliere afnemers heeft de politie zeven verdachten aangehouden.

Zij kwamen de afgelopen weken in beeld na onderzoek naar de handel in het voor particulieren verboden vuurwerk. Er is, na verder onderzoek door de Duitse politie, zeker 50 ton professioneel en massa-explosief vuurwerk in beslag genomen.

Halverwege september werden er door de politie Noord-Nederland drie verdachten uit Delfzijl aangehouden, op verdenking van verkoop van professioneel vuurwerk aan particulieren. Dat mag niet, omdat het om gevaarlijk massa-explosief vuurwerk gaat, dat in een speciale ruimte bewaard moet worden. Bovendien is er ook speciale kennis nodig om het verantwoord af te kunnen steken. Bij de in Nederland aangehouden verdachten werd ruim 700 kilo professioneel vuurwerk en ongeveer 2.300 euro aangetroffen en in beslag genomen.

153 pallets vuurwerk

Uit verder onderzoek, na de aanhouding van dit drietal, bleek dat het vuurwerk vermoedelijk afkomstig was uit Duitsland. Na informatie te hebben gedeeld met de Duitse politie is op 24 september in het Duitse Wietmarschen een vrachtauto aangetroffen met 2400 kilo vuurwerk. Op een locatie werden 153 pallets (ongeveer 50 ton) met professioneel vuurwerk aangetroffen, vermoedelijk bestemd voor de Nederlandse particuliere markt, met een waarde van 750.000 euro. Ook werd er 15.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Hierbij zijn door de Duitse politie vier verdachten met de Nederlandse nationaliteit aangehouden.

Meer aanhoudingen

Het onderzoek naar de handel in verboden vuurwerk is nog niet afgerond. De politie sluit ook niet uit dat er nog meer personen worden aangehouden.

Levensgevaarlijk

“Opsporing van dit soort vuurwerk heeft, in de aanloop naar oud en nieuw, onze volle aandacht. Daar hoort ook de verkoop van professioneel vuurwerk aan particulieren bij”, zegt Joop de Schepper, hoofd Operatiën van de eenheid Noord-Nederland. “Zwaar vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Het veroorzaakt ieder jaar weer letsel en forse schade. Dat willen wij voorkomen zodat het veilig is voor iedereen.”

Ook het vervoer over de weg en de opslag van dit soort vuurwerk in de woonomgeving creëert veiligheidsrisico's. De politie treedt daarom ook hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk. Kent u iemand die illegaal vuurwerk heeft, meld dit dat via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Meer informatie over het gebruik van vuurwerk is hier te vinden.

tweet