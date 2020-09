30-09-2020, Patrick Wind 112Groningen & Martin Nuver

Tabakszaak overvallen: onschuldige man opgepakt (Video)

Groningen - Aan het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk is dinsdagmiddag rond 16:05 uur een tabakszaak overvallen.

Volgens de politie is daarbij gedreigd met een wapen. Een mes is na de overval weggegooid en is inmiddels aangetroffen. De verdachten zijn op de vlucht geslagen en de politie is naar hen op zoek.

Verdachte 1: tiener, blank, tussen de 1.65m en 1.70 lang. Hij droeg zwarte kleding en een zwart mondkapje. De onderkant van zijn schoenen was opvallend licht.

Verdachte 2: tiener, blank, tussen de 1.65m en de 1.75m lang. Donkere kleding en vermoedelijk een kleine tatoeage in het gezicht. Heeft u tips bel dan 09008844

Update:

Inmiddels is een van de twee verdachten in de omgeving aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. We blijven zoeken naar de tweede verdachte.

Update 30-09-20:

De persoon die gisteren na de overval op een winkel aan het Wielewaalplein in Groningen werd aangehouden, bleek niets met de overval te maken te hebben. Hij is niet langer verdacht en is in vrijheid gesteld.

