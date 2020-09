Vervolgens zou hij hebben ingelogd op een aantal van hun privé accounts. Meerdere mensen hebben aangifte gedaan.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau om hierover te worden verhoord.

Hoe werkt een keylogger?

Een keylogger is software die toetsaanslagen opslaat. Soms gaat dat via een apparaatje dat lijkt op een USB-stick, dat tussen het toetsenbord en de computer wordt geplaatst. Maar de software kan ook op een computer zijn geïnstalleerd. Een crimineel kan via de toetsaanslagen achter inloggegevens van computergebruikers komen.





Wat kunt u ertegen doen?



Als u een openbare computer gebruikt, bijvoorbeeld op een hogeschool, check dan of er een keylogger aanwezig is. Als dat zo is, verwijder hem dan niet, maar waarschuw de systeembeheerder. Deze zal dan de politie waarschuwen. Als de keylogsoftware op de computer is geïnstalleerd, kunt u dat niet zien. Wees bij het gebruik van openbare computers zo terughoudend mogelijk met het invoeren van gevoelige gegevens.

Wat kan de politie doen?



Politiemensen van de afdeling Forensische Opsporing kunnen de keylogger onderzoeken op dna-sporen en vingerdrukken. De politie kan ook maatregelen nemen om de dader op heterdaad te betrappen. Veel keyloggers moeten namelijk uit de pc worden gehaald om ze uit te lezen.