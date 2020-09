30-09-2020, Annet Vieregge 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Automobiliste rijdt plotseling overstekende jongen aan

Bellingwolde - Een jeugdige fietser reed woensdagmiddag om 14:15 uur plotseling de Kerkweg in Bellingwolde op.

Een aanrijding was het gevolg, waarbij de jongeman gewond raakte. Hij is later na onderzocht te zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis in de stad overgebracht.

De vrouw was kort uitgestapt en heeft contactgegevens uitgewisseld met de moeder van de jongen. Ze ging daarop weer weg. ,,Dat had ze eigenlijk niet moeten doen. Ze had even moeten wachten op de politie”, zegt Valkema de persvoorlichter tegen dvhn.nl. De politie gaat nog in gesprek met haar.