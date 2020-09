30-09-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Wielrenner komt hard ten val en raakt gewond, traumahelikopter ingezet

Oostwold (Gem. Leek) - Op de Hoofdstraat in Oostwold (Gemeente Leek) is woensdagavond een wielrenner gewond geraakt nadat hij hard onderuit was gegaan.

Het eenzijdige ongeval vond plaats omstreeks vijf over half zeven vanavond. De wielrenner fietste in een groep en was door een nog onbekende oorzaak onderuit gegaan. Hierbij is hij hard ten val gekomen op het wegdek.





De hulpdiensten, waaronder een ambulance, meerdere politie-eenheden en een traumahelikopter, werden met spoed gealarmeerd voor het ongeval. De gewonde wielrenner werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd op zijn verwondingen.





Uiteindelijk is de wielrenner met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In verband met het ongeval was de Hoofdstraat in Oostwold enige tijd afgesloten voor het verkeer.