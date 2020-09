30-09-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Midden

Politie zoekt getuigen van achtervolging van afgelopen week

Groningen - Afgelopen donderdagavond, 24 september 2020, heeft er een achtervolging plaatsgevonden van een zwarte Tesla vanuit Siddeburen in de richting van Schildwolde.

Tijdens de achtervolging werden zeer hoge snelheden gehaald door de vluchtende automobilist. Het is bij de politie bekend dat de Tesla tijdens deze rit schade heeft veroorzaakt aan een ander voertuig.





De bestuurder is uiteindelijk door politieagenten aangehouden, maar gezien de snelheid waarmee de Tesla heeft gereden is het niet ondenkbaar dat er meer schade is veroorzaakt dan dat de politie heeft kunnen waarnemen.





Via sociale media vraagt de politie aan eventuele gedupeerden zich bij de politie te melden, maar ook als u getuige bent geweest van het veroorzaken van schade door deze zwarte Tesla en/of hiervan een flimpje hebt gemaakt, dan wil de politie vragen om dit kenbaar te maken bij hen.









Dus bent u getuige geweest, heeft u iets gefilmd of heeft u informatie over deze zaak, neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via meld misdaad anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld hierbij dan ook het volgende zaaknummer 2020265243.