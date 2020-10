01-10-2020, Patrick Wind 112Groningen & M. Nuver redactie

Man(26) aangehouden na wilde achtervolging (Update)

Groningen - De politie heeft woensdagavond een persoon aangehouden na een achtervolging door de stad. Volgens meerdere getuigen reed de bestuurder met hoge snelheden door de stad Groningen.

Getuigen melden dat de politie zeker acht a tien voertuigen achter de bestuurder aanzat via de Rijksweg, Beijum en de Korreweg.



Uiteindelijk wist de politie de bestuurder in de Kijk in Jatstraat bij de binnenstad aan te kunnen houden. Het is onbekend waarom de bestuurder er voor de politie vandoor ging. De bestuurder is door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau waar de bestuurder wordt onderworpen aan een alcohol- en drugstest en verhoor.

Update:

Agenten zagen een auto rijden, ze gaven de bestuurder een stopteken aan de Oliemuldersweg i.v.m. een controle. Daarop ging de bestuurder er vandoor, waarna de agenten de achtervolging hebben ingezet. Uiteindelijk bracht hij de auto in de Kijk in ’t Jat straat tot stilstand en ging hij er te voet vandoor richting het Noorderplantsoen. Agenten gingen hem achterna en na korte tijd kon hij worden aangehouden.

Het gaat om een 26-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van het van het plegen van meerdere verkeersovertredingen en het rijden onder invloed van drugs.

Dvhn

Beeld op Sbs6 Hart van Ned.