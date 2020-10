30-09-2020, Patrick Wind 112Groningen & M. Nuver redactie

Wilde achtervolging eindigt in binnenstad (Video)

Groningen - De politie heeft woensdagavond een persoon aangehouden na een achtervolging door de stad. Volgens meerdere getuigen reed de bestuurder met hoge snelheden door de stad Groningen.

Getuigen melden dat de politie zeker acht a tien voertuigen achter de bestuurder aanzat via de Rijksweg, Beijum en de Korreweg.



Uiteindelijk wist de politie de bestuurder in de Kijk in Jatstraat bij de binnenstad aan te kunnen houden. Het is onbekend waarom de bestuurder er voor de politie vandoor ging. De bestuurder is door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau waar de bestuurder wordt onderworpen aan een alcohol- en drugstest en verhoor.





Mogelijk volgt er donderdag meer informatie over het incident via de persvoorlichter van de politie.

Dvhn

Beeld op Sbs6 Hart van Ned.