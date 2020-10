01-10-2020, Dennie Gaasendam/ DG-Fotografie

Bestuurder(38) bestelauto gewond na botsing met boom

Veendam - De bestuurder(38) uit Veendam, van een bestelauto is woensdagavond om 22:35 uur gewond geraakt na een frontale botsing met een boom in Veendam.

Het ongeval gebeurde op de Westerbrink in de Parkstad. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur waarna de botsing met de boom volgde. De man werd door ambulancepersoneel onderzocht en even later overgebracht naar het UMCG.

Een bergingsbedrijf heeft de zwaarbeschadigde wagen afgesleept. De doorgaande weg is enige tijd afgesloten geweest.

