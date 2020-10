01-10-2020, @POL_Heidanus wijkagent, foto en info

Man(20) aangehouden door targetteam politie

Groningen - Door het Targetteam van politieteam Groningen Noord is woensdagmiddag een verdachte op heterdaad aangehouden op de Floresstraat in Groningen, dit voor de handel in verdovende middelen. Hij had de drugs in zijn onderbroek verstopt.

Bij een onderzoek in zijn woning zijn nog meer verdovende middelen (cocaïne, heroïne en XTC) en geld inbeslag genomen. Zie foto voor de 'vangst'. De verdachte betreft een 20 jarige Groninger. De verdachte zit nog vast. Twitter