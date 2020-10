01-10-2020, https://nieuws.ns.nl/ Bron

Stations en perrons zijn rookvrij

Groningen - Vanaf vandaag zijn alle stations en perrons rookvrij. ProRail en NS schenken de laatste rookpaal aan het Spoorwegmuseum. Deze rookpaal is opgenomen in de collectie van het museum, want roken op het station of perron behoort nu tot de geschiedenis.

In de stationshallen, trappen, liften en tunnels is roken al sinds 2004 niet meer toegestaan. De afgelopen maand zijn ook alle rookfaciliteiten op de perrons verwijderd, met als gevolg dat vanaf 1 oktober alle stations en perrons volledig rookvrij zijn. ProRail en NS willen hiermee bijdragen aan een rookvrije generatie.

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: "We hebben het er nu over hoe raar het is dat er nog niet zo lang geleden gerookt werd in de trein. Binnenkort kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat er ooit is gerookt op perrons. Ik vind het fantastisch dat ProRail en NS deze belangrijke stap zetten en zie dit als een stimulans voor andere vervoerders in het openbaar vervoer.

Door stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen moeilijker werken we samen toe naar een rookvrije generatie. En dat is belangrijk, want jaarlijks sterven er meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. De rookpaal staat nu waar die thuishoort: in het museum."

Rookpaal als oplaadpaal

In 2019 zette ProRail de eerste stap naar rookvrije perrons. De afgelopen maand zijn alle rookfaciliteiten opgeruimd. ProRail en NS hebben 330 rookpalen op ongeveer 100 van de ruim 400 stations in Nederland weggehaald. De rookpalen krijgen in de toekomst een nieuwe duurzame bestemming, bijvoorbeeld als oplaadpaal voor elektrische fietsen. Ans Rietstra, COO bij ProRail: “Ik ben trots op de stap die wij hier als spoorsector zetten. Dat heeft heel wat voeten in aarde gehad, want het betekent nogal wat voor mensen die roken, maar we voelen allemaal dat dit het moment is. De sigaret hoort niet meer thuis op de stations.”

Stop verkoop tabak

Bij rookvrije stations en perrons hoort ook de stop van de verkoop van tabak in de stationswinkels. Anneke de Vries, directeur stations bij NS en lid van de Raad van Bestuur vertelt: “Sinds 1 april verkopen we geen rook- en tabakswaren in onze eigen winkels, zoals de Kiosk en de StationsHuiskamer. Ook sluiten we geen nieuwe contracten meer met huurders die op het station tabak willen verkopen.” NS ziet dit als een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Rookvrije generatie

Met de rookvrije stations en perrons willen ProRail en NS bijdragen aan een rookvrije generatie . “Zien roken, doet roken. Zeker ook voor al die kinderen die dagelijks met de trein reizen. Ook daarom is deze stap van grote betekenis. We hopen dat deze belangrijke zet van ProRail en NS ook andere partijen inspireert om de omgeving steeds meer rookvrij te maken”, vertelt Michael Rutgers.

Door het schenken van de laatste rookpaal aan het museum verandert de rookpaal van een gebruiksobject in een museumstuk. Peter-Paul de Winter, hoofd collecties van het Spoorwegmuseum: “We zijn ontzettend blij om de laatste rookpaal van NS en ProRail in onze collectie op te nemen. Met een toekomstige “rookvrije generatie” zal de museale waarde van dit object over een aantal jaar alleen maar groter worden. We zullen dit icoon van dan vervlogen tijden ongetwijfeld aan onze bezoeker laten zien.”

Bron