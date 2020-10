01-10-2020, Dvhn.nl bron

Duizenden euro's cash in onderbroek na aanhouding

Leidschendam - Een Groninger (20) is woensdagnacht opgepakt op het Oosteinde in Leidschendam nadat hij met snelheden van ruim 240 kilometer per uur over de A4 richting Amsterdam scheurde. Meldt Dvhn.nl