01-10-2020, Ruben Huisman 112Groningen & Robin Feunekes & Redactie M. Nuver

Politiehelikopter vindt de vermiste man(48) en zijn auto

Haren - De politie was donderdagavond op zoek naar een vermiste man(48) uit Gasteren. De politie meldde dat de familie zich wegens ‘gezondheidsredenen’ ernstig zorgen maakte.

De politie helikopter vond de auto rond 22:00 uur vanuit de lucht bij de Shell de Witte molen aan de A28 bij Haren, daarin bleek de bestuurder te zijn overleden achter zijn stuur. De GGD arts en forensische opsporing deden onderzoek naar de doodsoorzaak, nader info ontbreekt verder.

Laserpen

Even daarvoor werd dezelfde politie helikopter met een laserpen beschenen. Dit vanuit een woning in Assen. De politie stelt dat dit erg hinderlijk en gevaarlijk is voor het luchtverkeer aldus een tweet.

De eigenaar kreeg even later bezoek van agenten. De laserpen is in beslag genomen melden ze.

Om 23.05 uur kregen we telefonisch een bevestiging dat de familie was ingelicht via de politie. Pas daarna kwam dit bericht online uit respect voor de familie.

Tweet