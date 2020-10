01-10-2020, Rtvnoord.nl bron

OM eist vier jaar kale cel voor brute overval

Groningen - De 57-jarige Stadjer die wordt verdacht van de overval op coffeeshop De Schavuit in Stad, hangt vier jaar kale cel boven zijn hoofd. Dat wil het Openbaar Ministerie (OM). Zegt Rtvnoord.nl

De officier zag geen reden de strafeis te matigen. 'De man deinst niet terug voor ernstig geweld.'

Bij de overval op 12 augustus vorig jaar raakte een medewerker van de shop gewond. Hij werd met een mes in zijn arm gestoken. De verdachte was tijdens de overval vermomd, gebruikte een mes en deed dat in een omgeving waar veel mensen zijn.

