02-10-2020, Instagram Team Verkeer politie

Man(24) raakt rijbewijs kwijt na overtredingen

Assen/ Appingedam - Donderdagavond is een 24-jarige inwoner uit de gemeente Appingedam zijn rijbewijs kwijt geraakt.

Hij reed in zijn auto, onder toeziend oog/camera van een videoauto, over de A28 van Assen richting Hoogeveen. De bestuurder reed hierbij met wisselende snelheden tussen de 125 en 165 km/u waar 100 is toegestaan, hield onvoldoende afstand en haalde in totaal 5 keer in over de vluchtstrook.





Bij Hoogeveen is de auto door een opvallend voertuig verzocht te stoppen middels een stopteken en is het rijbewijs ingevorderd.

Naast bekeuringen voor het in gevaar brengen van andere weggebruikers, krijgt hij ook tweemaal een bekeuring voor het rijden over de vluchtstrook en een vordering onderzoek rijvaardigheid bij het CBR.





Omdat dit de derde maal is dat hij zich ook bij het CBR mag melden zal het rijbewijs nu waarschijnlijk ongeldig worden verklaard. De verkeersofficier mag zich buigen over de strafeis.

Instagram