Tijdens de controle is gekeken naar de veiligheid van auto’s en overtredingen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Gedurende de controle zijn er ook enkele personen aangehouden.

Een persoon probeerde tijdens de staande houding te ontkomen. Daarop volgde een achtervolging te voet, waarbij de politie een omstander zijn fiets heeft gevorderd. Mede doordat deze omstander zijn fiets afstond aan de politie kon de persoon worden aangehouden.

De persoon is aangehouden voor bezit Softdrugs. Daarnaast zijn twee bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Twee bestuurders reden in een auto terwijl hun rijbewijs ongeldig was verklaard, art 9 WVW, ook deze hebben een proces verbaal gekregen.