02-10-2020, Marc Zijlstra 112Groningen

Wielrenner botst achter op een trekker

Hellum - Op de Hoofdweg in Hellum is vrijdagmiddag om 16:35 uur een wielrenner achter op een trekker gereden. De exacte toedracht wordt onderzocht door de politie.

De man werd in een ambulance onderzocht en werd daarna overgebracht naar een ziekenhuis in de stad voor de behandeling van zijn verwondingen. Het overige verkeer had enige hinder door het ongeval. De agenten regelden het verkeer ter plaaste.