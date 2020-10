02-10-2020, Brandweer Groningen info & VR Groningen

Een woningbrand gun je niemand

Groningen - “In een klap ben je alles kwijt. Je verzamelt in je leven spullen die herinneringen met zich mee dragen en die komen niet meer terug. Het besef dat het echt gebeurd is, is heel onwerkelijk. Je staat letterlijk op straat.

Start campagne ‘Rookmelders redden levens!’

We zijn de afgelopen twee jaar maar liefst acht keer verhuisd.” ‘Slechts’ enkele ervaringen van mensen. Alleen al in onze provincie vinden ca. 140 woningbranden per jaar plaats. Daarom start Brandweer Groningen samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland de campagne ‘Rookmelders redden levens’.

Dit om het aantal slachtoffers van een woningbrand te beperken. 75% van alle Groningers heeft de rookmelders gelukkig al in huis hangen. Brandweer Groningen hoopt dat met deze campagne dit percentage stijgt. Niet omdat het moet, maar omdat iedereen toch veilig wil zijn(?)

Rookmelders redden levens

Een brand ontwikkelt zich razendsnel. En de meeste slachtoffers vallen niet door de brand, maar door de giftige rook. Binnen vier minuten kan er al een levensgevaarlijke situatie ontstaan, mede door het aanwezige meubilair. Nieuw onderzoek van de Brandweeracademie* toont aan dat een klein brandje in een bank ervoor kan zorgen dat de giftige rook binnen twee minuten ook andere ruimtes en zelfs andere woningen kan binnendringen. Zeer verontrustend. Vroege ontdekking van brand door een rookmelder is letterlijk van levensbelang. Die paar minuten is niks als je samen met je gezin veilig buiten moet zien te komen. Wie op de website rookmelders.nl de Rookmelderwijzer invult, ontvangt persoonlijk advies over hoeveel rookmelders in zijn of haar woning nodig zijn.

Wettelijke verplichting

Per 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht op elke etage; in de gang of hal van een woning. Wachten op deze verplichting kan levens kosten! Daarom de oproep van de brandweer, “Wacht niet langer met het plaatsen van rookmelders, jij wil toch ook veilig zijn?” Daarbij is het belangrijk dat rookmelders op de juiste plek hangen, bij voorkeur onderling gekoppeld zijn, goed onderhouden worden en een batterij hebben die 10 jaar meegaat. Dat voorkomt ook een hoop ergernis. De brandweer komt vaak bij woningen waar de rookmelders nog in de verpakking zitten of zonder batterij aan het plafond hangen.

Voldoende, beter, best

Om nog beter beschermd te zijn, adviseert de brandweer niet alleen op de gangen, maar ook in elke slaapkamer een rookmelder te plaatsen. Dus doe je af en toe een dutje in de woonkamer, dan plaats je daar ook een. Voorzie ook de ruimten waar eenvoudig brand kan ontstaan van een rookmelder. Denk aan de bijkeuken of een werkkamer vol apparatuur. Giftige rook verspreidt zich onvoorspelbaar door je huis. Niet alleen via deuropeningen en kieren, ook via stopcontacten en kabelgoten. Zeker als je ligt te slapen is een rookmelder echt het enige dat je waarschuwt bij brand. Want als jij slaapt ruik je niets. Rookmelders redden levens, ze geven tijd om te vluchten. Dat geldt ook voor koolmonoxidemelders en speciale melders voor doven- en slechthorenden.

De campagne ‘Rookmelders redden levens’ is een campagne van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken; een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en het Verbond van Verzekeraars om het aantal slachtoffers van woningbranden in Nederland tot een minimum te beperken. Brandweer Groningen pakt deze campagne samen met o.a. de Groninger gemeenten, Verzekeraar Univé, diverse bouwmarkten/Doe het zelf zaken, IKEA, Kraamzorg het Groene Kruis en Biblionet Groningen op.