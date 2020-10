De 57-jarige vrouw uit Grijpskerk was dusdanig gewond dat hulpverlening niet meer mocht baten. Zij is overleden. Momenteel zijn wij bezig met sporenonderzoek en het horen van getuigen. De verdachte is een 36-jarige man uit Zuidhorn. Hij is overgebracht naar het cellencomplex.

In de burmanniastraat in Grijpskerk heeft vanavond rond tien voor tien een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een vrouw ernstig gewond geraakt. We hebben direct een verdachte aan kunnen houden. Hij zit nu vast en wordt verhoord. Zodra er meer informatie is, volgt dat hier.