04-10-2020, Youtube Meternieuws.nl & Ruben Huisman 112Groningen & Robin Feunekes & M. Kraan

Traumahelikopter wordt hersteld na `fire warning`(Video)

Eelde - Vrijdagavond kwam er rond 21:57uur een melding binnen van een voorzorgslanding op Groningen Airport Eelde.

Het bleek te gaan om de tijdelijke Lifliner 4 die tijdens het opstijgen een fire warning kreeg in het display.



Daarop had de bemanning van de helikopter assistentie gevraagd van de brandweer van het vliegveld. Zij rukte uit met een crashtender en hebben bij aankomst de helikopter gecontroleerd. De arts en verpleegkundige zijn meteen na dit voorval in de auto gestapt om alsnog naar hun melding te gaan.





Een ANWB monteur is ter plaatse geweest en heeft samen met de piloot controles uitgevoerd aan de helikopter. Of de helikopter schade heeft is op dit moment nog onbekend.



De PH-DOC die normaal als lifeliner 4 ingezet wordt staat momenteel voor onderhoud in Bonn (Duitsland). Ter vervanging wordt nu de PH-MAA gebruikt.

Update zaterdag:

De PH-LLN vliegt vanaf nu tijdelijk als lifeliner 4 , deze staat er vanwege de trainingsvluchten bij Eelde. Update zondag 04-10-20: Een monteur van de Anwb Medical air assistance is zondag nog steeds aanwezig en is aan het sleutelen met de PH-MAA bij Airport Eelde na een fire warning vrijdagavond.

Video Meternieuws.nl Youtube