03-10-2020, Dvhn.nl bron

Buurt reageert geschokt: zoon(36) brengt moeder(57) om het leven

Grijpskerk - Buurvrouw Zwaantje (57) is gisteravond doodgestoken. Door een van haar zoons. ,,Wat een drama’‘, zegt een aangeslagen buurvrouw tegen Dvhn.nl.

De avondstilte in het rustige buurtje werd vrijdagavond wreed verstoord door het gegil van Zwaantje. In haar huis of in de tuin erachter ging het mis.

Daar zou haar zoon haar in de hartstreek hebben gestoken met een mes. Zwaantje ging de straat op en schreeuwde om hulp. De hulpdiensten waren er snel maar alle hulp kwam te laat.

