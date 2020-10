03-10-2020, Martin Nuver - 112Groningen & Jelte Haumersen 112Groningen.nl

Lichtgewonde bij aanrijding Zuiderweg Hoogkerk

Hoogkerk - Op de Zuiderweg in Hoogkerk zijn zaterdagmiddag rond 16:44 uur een fietser en een scooter in botsing met elkaar geraakt.

Bij het ongeluk raakte de fietsster licht gewond. Ze werd gecontroleerd door een verpleegkundige van een ter plaatse gekomen ambulance. Na controle in de ambulance hoefde ze niet mee naar het ziekenhuis.



Wat de oorzaak van het ongeluk exact is, is niet bekend, het ging fout bij een afslag naar een fietspad. De politie doet onderzoek naar de toedracht en noteerde de gegevens.