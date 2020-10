03-10-2020, Martin Nuver - 112Groningen & Jelte Haumersen 112Groningen.nl

Maaltijdbezorger geschept door bestelbus

Groningen - Bij de Noorderkerkstraat/ Nieuwe Ebbingestraat in de binnenstad van Groningen ontstond zaterdagavond om 19:37 uur een aanrijding tussen een maaltijdbezorger en een bestelbus.

De maaltijd bezorger reed vanaf de Ebbinge brug richting plantsoen en werd geschept door de automobilist die afsloeg de zijstraat in. Wonderwel raakte niemand gewond. De scooter had forse schade en de auto had de voorbumper fors beschadigd.

De aanrijdingselecteur kwam ter plaatse en kon al snel terugkeren naar de Schweitzerlaan waar team verkeer gevestigd zit.