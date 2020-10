04-10-2020, politie.nl, bron

Wat doet de dierenpolitie exact ?

Groningen - Het is Dierendag, 4 oktober! Agenten van de bereden politie en de hondengeleiders werken dagelijks met politiepaarden en -honden.

Zij helpen ons in het politiewerk en er wordt iedere dag goed voor hen gezorgd. Helaas geldt dat niet voor alle dieren in Nederland. Nog steeds vindt er dierenverwaarlozing en -mishandeling plaats.

Dierenpolitie

Wil je meer weten over de rol van de dierenpolitie in het oplossen van deze zaken? De overheid pakt dierenmishandeling en dierenverwaarlozing harder aan. Daarom werken bij de politie zogeheten Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed. In de volksmond worden deze agenten ook wel de dierenpolitie genoemd. Deze agenten treden op tegen mishandelaars van dieren, verlenen hulp en proberen dierenleed te voorkomen. Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neem dan contact op met het centrale meldpunt 144.