04-10-2020, 112Groningen.nl

Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding na mishandeling in Foxhol

Foxhol - De politie kreeg zondagmorgen een melding binnen van een vrouw die mishandeld zou zijn in een woning aan de Eiberlaan in Foxhol. Ook zou de vrouw door een man zijn bedreigd met mogelijk een vuurwapen.

De melding van het incident kwam omstreeks tien over half twaalf bij de meldkamer binnen, die daarop meteen meerdere eenheden ter plaatse stuurde. Ter plaatse troffen agenten de desbetreffende man aan, die hierop meteen werd aangehouden.





Bij de aanhouding van de man hebben politieagenten zich genoodzaakt gezien om een waarschuwingsschot te lossen. De verdachte kon vervolgens snel worden aangehouden en werd door de politie overgebracht naar het cellencomplex.





Nabij de woning in de Eiberlaan deed de politie kort onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning.

Update: Het slachtoffer is niet dusdanig gewond geraakt dat zij per ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De verdachte verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Daarom is hij eerst gepepperd (de pepperspray is ingezet). Toen dit niet mocht baten, is het waarschuwingsschot gelost, de man kon kort daarna alsnog worden aangehouden en zal nu worden verhoord.

De onderstaande tweets zijn niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.